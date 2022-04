Appell für Frieden und gegen Rüstung

Mehr als 1000 Menschen beim Ostermarsch am Samstag in Bielefeld

Bielefeld

Mehr als 1000 Menschen haben am Samstag in Bielefeld für Frieden und gegen Rüstung demonstriert. Zu dem Ostermarsch hatten mehr als 50 Initiativen aus ganz Ostwestfalen-Lippe aufgerufen. Das alles beherrschende Thema war der Krieg in der Ukraine.

Von Hendrik Uffmann