Applaus für scheidenden Wachleiter in Büren

44 Jahre war Thomas Wiehe Polizeibeamter mit Herz und Seele. Nun hat Landrat Christoph Rüther den Leiter der Polizeiwache Südkreis in Büren in den Ruhestand verabschiedet.

Der Landrat bedankte sich am Freitag bei „einem beliebten und verlässlichen Partner, der sich extrem eingebracht hat“. Rüther: „Unsere Wache Südkreis in Büren trägt Ihre Handschrift. Sie haben die moderne Polizeiarbeit im Kreis Paderborn mit geprägt“, würdigte der Landrat den 62-Jährigen.

Thomas Wiehe war bei der letzten Umstrukturierung der Kreispolizeibehörde Paderborn verantwortlich für den Wachbereich Büren. Der Dienstbetrieb wurde 2018 durchgehend auf 24/7 umgestellt. Mittlerweile ist auch der von dem Ersten Polizeihauptkommissar (EPHK) Wiehe begleitete Umbau der Räume abgeschlossen und der scheidende Wachleiter übergibt eine „moderne, zukunftsfähige Polizeiwache“.

1978 begann Wiehe die Polizeiausbildung an der Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er 1981 in den Streifendienst nach Köln und ein Jahr später nach Bielefeld versetzt.

Ab 1983 fuhr der Polizist zunächst Streife im Kreis Paderborn und wurde hier später als Sport- und Schießausbilder eingesetzt. Nach seinem Studium an der Fachhochschule in Bielefeld erfolgte 1989 die Beförderung zum Polizeikommissar.

Es folgte ein Jahr als Wachdienstführer in Köln. Von 1990 bis 2004 arbeitete er als Fachlehrer und in anderen Funktionen bei der Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock. Seit 2004 hatte Thomas Wiehe bei der Kreispolizeibehörde Paderborn verschiedene Führungsfunktionen inne. Er war Leiter der Flughafenwache, Dienstgruppenleiter in der Polizeileitstelle und schließlich Leiter der Wache Büren.

Im Ruhestand will sich der EPHK a.D. seinen vielen Hobbys widmen. Als Jäger kümmere er sich gerne um heimische Wildküche, ließ er wissen. Er ist Alpinwanderer, Skifahrer und viel mit dem Fahrrad unterwegs. Die Polizei werde ihm sicherlich fehlen, so Wiehe bei seiner Verabschiedung am Freitag.