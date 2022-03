Apps sollen mehr können

Verkehrsverbund OWL will neben ÖPNV auch Einbindung weiterer Mobilitätsangebote

Bielefeld

Die Nutzung von Bussen und Bahnen in OWL soll dank neuer Funktionen für die schon vorhandenen Handy-Apps bald einfacher und komfortabler werden. Zudem ist die Einbindung weiterer Mobilitätsangebote geplant – von der Buchung eines Leihfahrrads oder Carsharing-Autos bis hin zur Vorbestellung eines Taxibusses oder einer Abstellmöglichkeit für das eigene Fahrrad an großen Bushaltestellen und Bahnhöfen. Auch Abos, Schülertickets und Zeitfahrkarten sollen noch dieses Jahr in die Apps integriert werden.

Von Oliver Horst