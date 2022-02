Ära Westermann geht zu Ende

Benhausen

Der Rosenmontag wird der letzte Tag sein, an dem die kleine, aber feine Familienbäckerei und Konditorei Westermann in Benhausen in gewohnter Weise ihre Türen öffnen wird. Das Traditionsunternehmen mit 18 Angestellten und Aushilfen, das bereits in der dritten Generation seit 1913 in Benhausen seine leckeren Teigwaren und Torten verkauft, schließt nach 109 Jahren.

Von Oliver Schwabe