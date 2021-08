Arbeiten am ersten Rohrgraben

Westfalen Weser startet in Paderborn Bau der Wärmeversorgung für das Alanbrooke-Gelände

Paderborn

Die vorbereitenden Maßnahmen sind abgeschlossen, die Bauarbeiten für die Wärmeversorgung der Wohnhäuser mit am Ende 800 Einheiten auf dem ehemaligen Alanbrooke-Kasernengelände in Paderborn haben mit dem ersten Rohrgraben begonnen. Das teilte am Freitag Westfalen Weser mit.