Arbeiten am Jahrgangshaus beginnen

Der erste Baggerhub ist getan: Am Montag konnten die Arbeiten für die Erweiterung des Jahrgangshauses eins der Grundschule Borgentreich endlich beginnen. Diese gute Nachricht wird von einer weiteren noch versüßt: Die Orgelstadt bekommt für den Neubau viel Fördergeld.

Erweiterung der Grundschule Borgentreich startet – Stadt bekommt Fördermittel in sechsstelliger Höhe

Die Erweiterung des Jahrgangshauses eins der Grundschule Borgentreich ist angelaufen. Beim ersten Baggeraushub dabei waren Alexander Otto (links) in seiner Funktion als Planer des Architekturbüros Köhler und Otto aus Bad Wünnenberg und Borgentreichs Bürgermeister Nicolas Aisch.

Das erklärte Bürgermeister Nicolas Aisch am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtrates. Überraschend sei vor wenigen Tagen ein Bescheid der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eingegangen. Demnach werden die Arbeiten an der Grundschule mit insgesamt 446.950 Euro gefördert.