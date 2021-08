Arbeiten auf Augenhöhe

Als Vorzeigemodell hat Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann die Zusammenarbeit der Firma Integ aus Bad Driburg mit dem Bad Lippspringer Unternehmen RTB bezeichnet. Laumann war einer Einladung von Firmengründer und Geschäftsführer Rudolf Broer in die Kur- und Badestadt gefolgt.

Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann nahm sich bei dem Besuch in Bad Lippspringe auch Zeit für ein Gespräch mit Mitarbeitern von Integ (von links): Minister Karl-Josef Laumann, Marie-Theres van den Boom, Leiterin des pädagogischen Dienstes bei Integ, die drei Integ-Mitarbeiter Stefan Inram, Resmija Krasnigi und Julia Gerst sowie RTB-Geschäftsführer Rudolf Broer.

Bei RTB in Bad Lippspringe sind aktuell 130 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den Bau intelligenter Verkehrstechnik spezialisiert. Der betriebliche Nachwuchs liegt Broer besonders am Herzen. So haben hier jüngst weitere sieben junge Menschen ihre Ausbildung begonnen.