Arbeiter stürzt von Baugerüst

Bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag in der Mindener Marienstraße hat sich ein 36 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen.

Dieser hatte sich nach Polizeiangaben gegen 15.50 Uhr zusammen mit einem Arbeitskollegen in etwa sechs Metern Höhe auf dem Baugerüst an einem Neubau befunden, als er eine Rigipsplatte in die Tiefe werfen wollte. Dabei geriet der Mindener offenbar mit der Hüfte gegen das Geländer, welches daraufhin nachgab. Der 36-Jährige stürzte in die Tiefe.

Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, brachten ihn mit schweren Verletzungen in das Mindener Klinikum.

Zusätzlich setzten die Leitstellenbeamten das Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz über den Unfall in Kenntnis.