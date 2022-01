Arbeitskräfte und Wohnraum fehlen

Grundlage der Analyse, die auch von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert wird, sind Gespräche mit der Wirtschaft vor Ort. „Wir haben mit den Geschäftsführern der größten Diemelstädter Unternehmen strukturierte Interviews geführt, die in der Regel aufgrund der Brisanz mehrere Stunden benötigten. Bei der Planung der einzelnen Gespräche ist uns deutlich geworden, dass die Interviews auch eine große Chance für eine generelle Abfrage bei der lokalen Wirtschaft bieten“, berichtet der Bürgermeister in einer Pressemeldung.

So habe man auch aus erster Hand aktuell erfahren können, wie es den Unternehmen, insbesondere in der Corona-Krise, wirtschaftlich gehe, ob und welchen Bedarf sie an Personal haben, ob eine Expansion geplant ist und welche Erwartungen sie an die Kommunalpolitik stellen, erläutert der Diemelstädter Bürgermeister die Herangehensweise.

Diese Interviews seien im Oktober und November 2021 geführt worden. Parallel dazu sei eine Standortanalyse entstanden, in der die Bedingungen für die Zukunft der heimischen Unternehmen in Diemelstadt und der Region bewertet werden.

Verlässliche Bedingungen schaffen



Die ersten Ergebnisse der beiden Erhebungen zeigten nun vor allem Handlungsbedarf beim weiter zunehmenden Personalmangel und der Schaffung von neuem (Miet-) Wohnraum für ein bis zwei Personen. „Wollen wir verlässliche Bedingungen für unsere Unternehmen, sichere Arbeitsplätze und am Ende Steuereinnahmen für die Kommune behalten, müssen wir an diesen Punkten konsequent und gemeinsam arbeiten. Es reicht nicht aus, täglich in den Nachrichten zu hören, wie schlecht es um Fachkräfte in Deutschland bestellt ist und zu glauben, dass alles so bleibt, wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen“, sagt Elmar Schröder.

In 15 Jahren würde ein Rentner auf zwei Arbeitskräfte kommen. „Will man beispielsweise Fachkräfte oder Auszubildende aus dem Ausland holen, müsste Deutschland 1,5 Millionen Arbeitnehmer pro Jahr anwerben, um netto tatsächlich 400.000 Personen zu bekommen, denn etwa 1,1 Millionen Ausländer verlassen Deutschland jährlich wieder“, analysiert Elmar Schröder. Der Standort Deutschland sei nach Skandalen wie bei Tönnies nicht mehr attraktiv. „Das wird eine Herkulesaufgabe, um die wir meines Erachtens nicht herumkommen und um die wir uns kurzfristig kümmern müssen“, so der Appell des Diemelstädter Bürgermeisters.

Maßnahmen erarbeiten

Welche Maßnahmen nun im Einzelnen ergriffen werden können, soll in diesem Jahr im zweiten Teil des Projektes erarbeitet werden. Möglich wäre zum Beispiel die Unterstützung der Unternehmen bei der Anwerbung von ausländischen Fachkräften und die Schaffung von Mietwohnraum, der von den Unternehmen für deren Arbeitskräfte bereitgestellt wird, berichtet die nordhessische Kommune weiter.

Die beiden Projektverantwortlichen planen auf jeden Fall, die Ergebnisse der Wirtschaftsanalyse mit in die laufenden Prozesse zur Dorfentwicklung (IKEK) in Diemelstadt und Leader (LES) im Regionalmanagement Diemelsee-Nordwaldeck zu integrieren, damit die Projektideen breit diskutiert und umgesetzt werden können.