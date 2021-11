Arbeitsreicher Freitag für die Feuerwehr

Um 7.49 Uhr musste das Kleineinsatzfahrzeug (KEF) zur Gefahrstoffbeseitigung in die Sennelagerstraße nach Sande ausrücken. Dort flossen Betriebsmittel nach einem Verkehrsunfall aus, sodass auf einer Länge von gut 50 Metern die Fahrbahn gereinigt werden musste. Neben der Feuerwehr war an dieser Einsatzstelle auch der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit einer Kehrmaschine im Einsatz.

Noch während des laufenden Einsatz in Sande wurde um 8.36 Uhr die Feuerwehr Paderborn zu einer 6,5 Kilometer langen verkehrsgefährdenden Kraftstoffspur alarmiert. Die Kraftstoffspur zog sich laut Feuerwehr über den Heinz-Nixdorf-Ring (zwischen Kreuzung Bahnhofstraße und Kreuzung Fürstenallee), der Fürstenallee, der Schloßstraße, der Residenzstraße, der Bielefelder Straße, der Hermann-Löns-Straße, am Schloßgarten, Kaiser-Heinrich-Straße, Josef-Temme-Weg und Kunigundenstraße. Um den ausgelaufenen Kraftstoff zu beseitigen waren neben den hauptamtlichen Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache Süd auch die ehrenamtlichen Einheiten Stadtmitte, Stadtheide und Schloß Neuhaus notwendig. Insgesamt belief sich das Fahrzeugaufkommen auf vier Hilfeleistungslöschfahrzeuge, ein Tanklöschfahrzeug, ein Kleineinsatzfahrzeug, einem Wechsellader mit einem Abrollbehälter Ölbindemittel und einem Einsatzleitwagen. Unterstützt wurden die Paderborner Einsatzkräfte durch zwei Kehrmaschinen.

Parallel wurde um 9.12 Uhr der B-Dienst (Führungsdienst der Feuerwehr Paderborn), das hauptamtlich besetzte Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Nord, sowie die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache Süd und die ehrenamtliche Einheit Stadtmitte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Wohnheim in die Straße Abtsbrede gerufen. Da der Bewohner des Apartments nicht vor Ort war, musste die Wohnungstür gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet werden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Rauchmelder den Alarm jedoch fälschlicherweise ausgelöst.

Gegen 10.10 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Nord in den Pohlweg gerufen, um die Tür einer Wohnung zu öffnen. Bedauerlicherweise fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung einen toten Menschen.

Um 12.22 Uhr löste erneut die Brandmeldeanlage in einem Wohnheim in der Abtsbrede aus, zu der von der Feuer- und Rettungswache Süd ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug, ein Rettungswagen und ein Einsatzleitwagen ausrückte. Auch diesmal gab es keinen ersichtlichen Grund, warum der Alarm ausgelöst wurde, so die Feuerwehr.

Zu einer weiteren Ölspur wurde die Feuerwehr Paderborn um 14.13 Uhr nach Paderborn-Wewer alarmiert. Im Bereich des Triftwegs bis zum Alten Hellweg und den angrenzenden Straßenzügen zog sich eine längere Ölspur. Neben dem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Süd und dem Kleineinsatzfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Nord wurde zu dieser Einsatzstelle die ehrenamtliche Einheit Wewer alarmiert.