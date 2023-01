Arbeitszeit in Deutschland: Das ist erlaubt

Viele junge Leute möchten weniger arbeiten, vielleicht nur vier Tage in der Woche, und am liebsten keine Überstunden machen. Ein großes Problem für viele Unternehmen?

„Die Sichtweise einiger junger Leute ist tatsächlich sehr freizeitorientiert, dies erscheint mir aber schlichtweg weltfremd“, sagt Karsten Schürmann, Syndikusrechtsanwalt beim Arbeitgeberverband Bielefeld. Ein Modell der 4-Tage-Woche sei in den meisten Betrieben jedenfalls nicht umsetzbar: Schon jetzt fehlten Arbeitskräfte, um das Arbeitspensum zu bewältigen. „Hier muss ein Umdenken stattfinden.“ Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat bereits darauf hingewiesen, dass weitere Verkürzungen der Arbeitszeit – sowohl bei der wöchentlichen Arbeitszeit als auch bei der Lebensarbeitszeit – zu einer nachhaltigen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und damit auch zur Gefährdung des Wohlstandes der Beschäftigten führen werden.

Syndikusrechtsanwalt Karsten Schürmann. Foto: Bernhard Pierel

Gibt es einen Rechtsanspruch auf weniger Arbeit?

Bei einem Arbeitgeber, der mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt, besteht ein Anspruch auf Reduzierung der Ar­beitszeit, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht, sagt Friedrich Meyer, Arbeitsrechtler aus Paderborn. Der Arbeitgeber könne diesen Anspruch nur in ganz seltenen Fällen abwehren, wenn dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen.

Arbeitsrechtler Professor Friedrich Meyer Foto:

Viele Arbeitgeber erlauben auch nach Corona das Arbeiten im Homeoffice. Muss der Arbeitnehmer dafür zu Hause sein? Oder darf er sich etwa auch im Ausland aufhalten?

Wenn das Homeoffice vereinbart ist, muss die Ar­beitsleistung zu Hause erbracht werden. Wenn dagegen vereinbart ist, dass mobiles Arbeiten (remote) möglich ist, kann die Ar­beitsleitung von überall aus erbracht werden, auch von Mallorca, betont Meyer.

Wie sieht es mit Überstunden aus?

Überstunden sind Meyer zufolge nur dann zu leisten, wenn es vertraglich vereinbart ist. Ansonsten könne der Arbeitgeber nur eine Ableistung der Stunden verlangen, die im Arbeitsvertrag geregelt sind.

Was ist, wenn der Arbeitnehmer für Überstunden Freizeitausgleich oder Vergütungsansprüche geltend macht?

Zunächst reicht es Meyer zufolge nicht aus, wenn der Arbeitnehmer behauptet, Überstunden geleistet zu haben. Er müsse die Überstunden beweisen. Notiert er selbst seine Arbeitszeiten, sei das kein Beweis für geleistete Überstunden. Werde dagegen die Arbeitszeit etwa mittels einer elektronischen Zeiterfassung dokumentiert, sei der entsprechende Beweis erbracht.

Und wenn der Überstunden-Beweis gelingt?

„Auch dann gibt es Vergütungs- oder Freizeitausgleichsansprüche nur, wenn die Überstunden vom Arbeitgeber konkret angeordnet wurden“, sagt Meyer. „Wer als Arbeitgeber 40 Stunden Arbeitszeit wöchentlich einkauft, muss auch nur 40 Stunden bezahlen.“ Der Arbeitnehmer könne nicht eigeninitiativ mehr „liefern“, um einen höheren Vergütungsanspruch zu erwerben. Heißt: Der Arbeitgeber müsse nur das bezahlen, was er bestellt hat.

Wann muss der Arbeitgeber Überstunden noch zahlen?

Wenn Überstunden zur Aufgabenerfüllung objektiv erforderlich sind, weil die Arbeit innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit nicht bewältigt werden kann, sagt Meyer. Dieser Beweis gelinge dem Arbeitnehmer in der Praxis aber nahezu nie. Drittens könnten Vergütungsansprüche entstehen, wenn der Arbeitgeber die Überstunden zwar nicht anordnet, sie aber duldend entgegennimmt. Auch das müsse der Arbeitnehmer beweisen. Meyer: „Alles in allem sieht der Arbeitnehmer sich bei der Geltendmachung von Vergütungsansprüchen für Mehrarbeit relativ hohen Hürden ausgesetzt.“

Wie viel darf in Deutschland generell gearbeitet werden?

Es gibt Vorgaben durch das Arbeitszeitgesetz, sagt der Paderborner Jurist Meyer. Danach dürfen werktäglich von Montag bis Samstag je 8 Stunden gearbeitet werden. Die Ar­beitszeit dürfe auf 10 Stunden täglich erweitert werden, wobei im Schnitt eines halben Jahres 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden dürfen. „Daraus ergeben sich drei Grenzen“, betont Prof. Meyer: „Es darf niemals mehr als 10 Stunden an einem Tag gearbeitet werden. Weiter darf niemals mehr als 60 Stunden in einer einzelnen Woche gearbeitet werden. Und drittens darf die durchschnittliche, wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr als 48 Stunden betragen.“

Was ist mit Pausen?

Auch dazu gibt es gesetzliche Vorgaben. Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden muss eine Pause von mindestens 30 Minuten zur Verfügung stehen, betont Professor Meyer. Bei mehr als neun Stunden seien es 45 Minuten. „Eine Pause im arbeitszeitrechtlichen Sinn liegt nur vor, wenn sie mindestens 15 Minuten lang ist.“ Außerdem sollten nach dem Gesetz die Pausen vor Antritt der Arbeitszeit bereits hinsichtlich ihrer Lage festgelegt werden.

Was versteht man unter einer Ruhezeit?

Die Ruhezeit hat laut Meyer insbesondere Bedeutung, wenn die Arbeit in Schichtsystemen oder aus sonstigen Gründen nicht zu regelmäßig feststehenden Ar­beitszeiten je Tag erbracht wird. Der Arbeitnehmer muss nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. Meyer: „In bestimmten Branchen, etwa in Krankenhäusern, gibt es davon abweichende gesetzliche Vorgaben.“

Kann der Arbeitgeber unabhängig davon, wie viel gearbeitet wird, anordnen, wann der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung zu erbringen hat?

Eindeutig ja. Dem Arbeitgeber steht ein Weisungsrecht kraft Gesetzes zu, welche Arbeitsleistung der Ar­beitnehmer genau zu erbringen hat, wo er sie zu erbringen hat und wann die Arbeit zu leisten ist. Das alles müsse der Arbeitgeber aber nach sogenanntem „billigem Ermessen“ festlegen, also nicht willkürlich.

Welche Sanktionen drohen, wenn die Vorgaben des Gesetzes zur Höchstarbeitszeit, den Pau­sen oder den Ruhezeiten nicht eingehalten werden?

Zuständig für die Prüfung ist das jeweilige staatliche Amt für Umwelt und Ar­beitsschutz, das für den Bezirk OWL in Detmold sitzt. Adressat von Sanktionen sei dabei regelmäßig der Ar­beitgeber, nicht der Arbeitnehmer, betont Meyer. „Allerdings muss der Arbeitgeber schuldhaft gehandelt haben. Man kann ihm also nichts vorwerfen, wenn ein Arbeitnehmer die Grenzen überschreitet und der Ar­beitgeber davon weder etwas weiß noch etwas wissen kann.“

Wie teuer wird so ein Verstoß?

Bei „normalen“ Verstößen handele es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern bis zu 30.000 Euro sanktioniert wird, sagt Meyer. Werde die Gesundheit des Ar­beitnehmers gefährdet oder liege eine beharrliche Wiederholung von Verstößen vor, handele es sich sogar um eine Straftat, die entweder mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bedroht wird.

Das Bundesarbeitsgericht hat am 13. September 2022 entschieden, dass ein Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitszeit zu erfassen. Was heißt das konkret?

Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung in Deutschland gilt für alle Unternehmen – unabhängig davon, wie klein sie sind. Weder Start-ups sind davon ausgenommen noch Menschen, die in ihrem Job naturgemäß viele Überstunden machen. Ausnahmen könnten höchstens über Tarifverträge getroffen werden.

Wann kommt das Gesetz?

Ein Entwurf ist in Arbeit. Wann das Gesetz kommt, ist allerdings noch offen. Die Bundesregierung überprüft jetzt die Urteilsbegründung und das Arbeitsministerium möchte im ersten Quartal 2023 einen „praxistauglichen Vorschlag für die Ausgestaltung der Arbeitszeiterfassung machen.“

Wie soll die Arbeitszeit erfasst werden?

Diese Frage ist im Gerichtsurteil offen geblieben. Jeder Betrieb kann also eigenständig entscheiden, wie er die Arbeitszeit dokumentiert. „Ein Arbeitgeber wird kaum gezwungen werden können, die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen“, sagt Syndikusanwalt Schürmann vom Arbeitgeberverband Bielefeld. Das einfache Aufschreiben, etwa in eine Kladde, werde wohl ausreichend sein.

In wie vielen Unternehmen gibt es bereits eine Arbeitszeiterfassung?

Eine konkrete Zahl könne er nicht nennen, räumt Schürmann ein. Aber es sei davon auszugehen, dass mittlere und große Betriebe die Arbeitszeiten bereits erfassten. Die Entscheidung des BAG werde aber gerade Kleinbetriebe mit einer „Vertrauensarbeitszeit“ vor große Herausforderungen stellen.

Bedeutet das, dass es keine Vertrauensarbeitszeit mehr gibt?

Genau, betont Meyer. Jedenfalls könne es eine Vertrauensarbeitszeit, bei der in keiner Weise die Ar­beitszeit hinsichtlich ihrer Lage festgelegt wird und weder durch Arbeitgeber noch durch Arbeitnehmer dokumentiert ist, nach dem Beschluss des Bundesar­beitsgerichtes so nicht mehr geben. Meyer: „Die Vorschrift, auf die das Bundesarbeitsgericht sich stützt, lautet im Wortlaut allerdings nur, der Arbeitgeber sei verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. Das heißt nicht zwingend, dass der Arbeitgeber selbst die Ar­beitszeit erfassen muss. Nach überwiegender Ansicht wird es auch ausreichen, wenn der Arbeitnehmer die geleistete Ar­beitszeit erfasst.“ Spannend sei die Frage, ob der Ar­beitgeber ein „fälschungssicheres“ System zur Verfügung stellen muss oder es etwa ausreicht, Rechner und Excel-Tabelle vorzuhalten, in die der Ar­beitnehmer seine Arbeitszeit (zutreffend oder unzutreffend) selbst einträgt.

Wie sollen die Betriebe mit dieser Fragestellung jetzt für die Zukunft umgehen?

Letztlich gilt hier das, was bei juristischen Fragestellungen immer gilt. Je aufwendiger das System ist, desto sicherer ist es rechtlich. Auf der anderen Seite muss das ganze Thema aber betriebspraktisch irgendwie zu handhaben sein. Letztlich wird man für jeden Betrieb an dieser Stelle individuell beurteilen müssen, was an Aufwand vertretbar und gewünscht ist.