Architekten präsentieren zwei Entwürfe für die zukünftige Bebauung am Hövelhofer Schlossgarten

Von Per Lütje

Während einer digitalen Informationsveranstaltung sind am Mittwochabend Pläne für eine mögliche Gestaltung im Bereich des Hövelhofer Schlossgartens vorgestellt worden. Die live übertragene Präsentation verfolgten in der Spitze mehr als 300 Zuschauer. Letztere konnten nicht nur die rund zweistündige Veranstaltung verfolgen, sondern hatten während des Streams auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anmerkungen zu machen.

Vom Henkenplatz aus betrachtet stellt sich das neue Gebäude der Architekturwerkstatt Paderborn auf der Ecke Allee/Schlossstraße so dar.

Vorgestellt wurden am Abend zwei Entwürfe: zum einen das Konzept der Architekturwerkstatt Paderborn, das die Gemeinde Hövelhof in Auftrag gegeben hat, und zum anderen die Planung des Architekturbüros Breithaupt in Salzkotten, die der private Investor Rainer Krukenmeier beauftragt hat.