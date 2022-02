Architektenwettbewerb wird initiiert

Referent war Innenarchitekt und Diplom-Ingenieur Thomas Geppert, der in seinem fast einstündigen Vortrag Argumente für den Architektenwettbewerb lieferte sowie Zahlen und Fakten aus der Praxis der Wettbewerbsbetreuung darlegte. Wie schon in einem vorherigen Fachausschuss von der Verwaltung erläutert, sind die Wettbewerbs- und Vergabeordnungen in das europäische Recht eingebettet. Denn es gibt Schwellenwerte, also Auftragswerte für öffentliche Auftraggeber, ab denen die EU-Richtlinien gelten. Dieser Wert liegt derzeit bei 215.000 Euro.

