Architekturpreis für Bürener Skatepark

Büren

Der vor gut einem Jahr eröffnete neue Bürener Skatepark ist jetzt mit einem Architekturpreis ausgezeichnet worden. In seiner Form der sich dahinschlängelnden Alme nachempfunden, ermöglicht der barrierefreie „Almeauen Flowpark“, so der offizielle Name, nicht nur Skateboardern ein fließendes Fahrerlebnis. Auf dem Rundparcours finden auch Rollschuhe, Inline-Skates und Longboards, Scooter, BMX-Räder und Dirtbikes einen Tummelplatz.