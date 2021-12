Archiv bereitet sich für den Umzug vor

Mit Beginn des kommenden Jahres sollen die Preußisch Oldendorfer Archivbestände ihr neues Zuhause am Wiehenweg in unmittelbarer Nachbarschaft der Lübbecker Stadtschule finden. Bis dahin gibt es für alle Beteiligten noch eine Menge zu tun. Etwa 330 laufende Meter Archivalien, die aktuell noch im historischen Bürgerhaus am Oldendorfer Kirchplatz sowie in einem Außenmagazin an der Spiegelstraße untergebracht sind, müssen den Umzug antreten. Weil die Vorbereitungsarbeiten im laufenden Betrieb nicht zu gewährleisten wären, muss das Lübbecker Stadtarchiv ab Montag, 20. Dezember, vorläufig für den Publikumsverkehr schließen.

Bereits seit 2011 nimmt die Stadt Lübbecke die Archivaufgaben für die Gemeinde Stemwede wahr. Diese Zusammenarbeit hat sich als für beide Seiten überaus vorteilhaft herausgestellt, und das gemeinsame Archiv hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet, wie auch das Archivamt des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und der Kreisheimatpfleger bestätigen. Schon in den Folgejahren hatte es Gespräche mit weiteren Nachbarkommunen über eine mögliche Zusammenarbeit gegeben, die aber zunächst ohne Ergebnis blieben.

Neue Bewegung kam Anfang des Jahres in die Sache, als die Preußisch Oldendorfer Verwaltung Interesse bekundete. Hintergrund ist, dass die fachlichen und räumlichen Anforderungen mit der Novelle des Archivgesetzes von 2014 so gestiegen sind, dass sie mit den vorhandenen räumlichen Kapazitäten und durch ehrenamtliche Kräfte kaum noch zu bewältigen waren. Vor allem mit der digitalen Langzeitarchivierung stehen kommunale Archive vor einer neuen Herausforderung, die nur mit fachlich qualifiziertem Personal und guter technischer Ausstattung zu leisten ist. Zudem eröffnet die gemeinsame Aufgabenerledigung Synergieeffekte und Einsparpotenziale und ist nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen historischen Beziehungen und Gemeinsamkeiten der Städte auch archivarisch interessant, wie Christel Droste betont. „Für historisch Interessierte wie für die drei Kommunen selbst ergeben sich viele Vorteile durch den Zusammenschluss“, ist sich die Lübbecker Stadtarchivarin sicher.

Nachdem Lübbecke seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit erklärte, beschloss der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf im Mai, die Archivaufgaben zum nächstmöglichen Termin auf das Stadtarchiv Lübbecke zu übertragen. Mit Beschluss des Lübbecker Rats vom 23. September schließlich wurde endgültig der Weg frei, eine vertragliche Vereinbarung abzuschließen und die erforderlichen personellen Ressourcen bereitzustellen.

Räumlich bestehen am Wiehenweg ausreichende Kapazitäten, um die zusätzlichen Archivalien aufzunehmen. Sie werden künftig etwa zehn Prozent des Gesamtbestandes ausmachen, der durch die Zusammenlegung auf etwa 3.380 laufende Meter anwächst. Davon entfallen rund 550 Meter auf die Gemeinde Stemwede. Für die digitale Langzeitarchivierung und die Betreuung des Archivgutes wird eine weitere Fachkraft für Medien- und Informationsdienste eingestellt. Die Kosten werden verursachungsgerecht zwischen den Vertragspartnern aufgeteilt.

Das Archivteam, das tatkräftig von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt wird, freut sich auf die Zusammenarbeit und die künftigen Nutzerinnen und Nutzer der Bestände. Historisches Erbe sicher zu verwahren, sei eine wichtige Aufgabe, aber eben nicht die einzige, betont die Stadtarchivarin. „Wir wollen diese Schätze zugänglich machen und die aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte fördern“, so Christel Droste.