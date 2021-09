area30 in Löhne bietet viel Innovatives für die Küche

Löhne

Nach der coronabedingten Pause im Vorjahr ist die area30 in diesem Herbst zurück. Und das Interesse des Fachpublikums an der Küchenmesse auf dem Löhner Festplatz scheint ungebrochen. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagte Ulrike Rohde, Geschäftsführerin des Messeveranstalters Trendfairs, am Montag am Rande eines Rundgangs mit Bürgermeister Bernd Poggemöller.

Von Malte Samtenschnieder