Ärger in der Rosenstraße

Schlangen

Die Anwohner der Rosenstraße in Schlangen sind genervt. Klagen über ruhestörenden Lärm in der Nachtzeit häufen sich. Sorgen bereitet aber auch der starke morgendliche Bus- und Pkw-Verkehr vor Unterrichtsbeginn im benachbarten Schulzentrum. Um den Problemen auf den Grund zu gehen, lud Bürgermeister Marcus Püster jetzt zu einer Anwohnerversammlung in das örtliche Bürgerhaus ein.

Von Klaus Karenfeldund