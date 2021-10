Ärger: Stadt wendet sich direkt an Minister Wüst

Höxter

Der Landesbetrieb Straßen NRW lehnt es ab, in Höxter eine Bürgerinformationsveranstaltung für die Höxteraner und auch die Anrainerorte wie Boffzen zur in diesem Herbst beginnenden Komplettsanierung der Weserbrücke anzubieten. Das berichtete Bürgermeister Daniel Hartmann kopfschüttelnd in der Ratssitzung in der Stadthalle. Bemerkenswert auch die Begründung der Landesbehörde: In Pandemiezeiten gebe es so eine Bürgerversammlung nicht.

Von Michael Robrecht