Ärger über aufgemotzte Autos in Bünde

Motoren dröhnen in der Bahnhofstraße – Tuningszene trifft sich auch am McDonalds-Parkplatz – Polizei kontrolliert

Bünde

Anwohner an der Bahnhofstraße in Bünde ärgern sich. Am Abend lassen immer wieder Auto-Fans die Motoren ihrer aufgemotzten Wagen aufheulen, es röhrt aus den Auspuffanlagen.

Von Kathrin Weege