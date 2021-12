Ärger über Lichterketten-Randale

Unbekannte vergreifen sich an Weihnachtstannen-Deko in der Bünder Innenstadt

Bünde

Manche Leute wissen scheinbar nicht, wohin mit ihrer Energie: Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Dienstag an einem Verkaufsstand in der City und am Rathausplatz randaliert.

Von Daniel Salmon