Ärger über matschige Wege

Das Katzenholz ist ein beliebtes Naherholungsgebiet und mit einer Fläche von 18 Hektar neben dem Werburger Wald ein Flügel Spenges grüner Lunge. Immer wieder, vor allem in der feuchteren Jahreszeit, ärgern sich Waldspaziergänger über die von Wirtschaftsfahrzeugen zerfurchten, matschigen Wege.

Naherholungsgebiet Katzenholz: Interessengemeinschaft kritisiert Pflege des Waldes in Spenge

Wiederholt haben Bürger kritisiert, dass Wege im Katzenholz zu matschig sind. Immer ist das natürlich nicht der Fall, wie man am Spaziergang dieser Fußgänger sieht.

Um über die Zukunft des Katzenholzes, das in Besitz des Kreises Herford ist, zu sprechen, hatte der Umweltausschuss den seit Juli zuständigen Revierförster Ralf Seipp vom Forstbetriebsbezirk Herford in seine Sitzung am Dienstagabend eingeladen.