Armbänder zur 2G-Kontrolle in Bad Lippspringe

Zur Erleichterung der 2G-Kontrollen setzen die Bad Lippspringer Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Cafés und Friseure jetzt farbige Armbänder ein. Ab sofort können die Kunden in vielen Ladenlokalen die Bänder erhalten und damit unbeschwert in ganz Bad Lippspringe einkaufen.

Juwelier Andreas Bose (links) legt Irina Luft von der städtischen Wirtschaftsförderung eines der Armbänder an, die zum Einkauf in allen Geschäften und auch zum Besuch der örtlichen Gastronomiebetriebe berechtigen. Karin Schmidt von der Werbegemeinschaft Bad Lippspringe (rechts) ist froh, dass die 2G-Kontrollen für alle Beteiligten nun deutlich einfacher werden.

Wer seinen 2G-Nachweis in einem der teilnehmenden Geschäfte erbracht hat, bekommt auf Wunsch ein solches Armband und hat damit auch Zugang zu allen anderen Ladenlokalen in der Stadt. Die Armbänder sind während der gesamten Testphase des Projektes bis einschließlich 30. Januar 2022 gültig. Die Kunden können die Armbänder also entweder dauerhaft tragen oder für jeden Einkaufsbummel ein neues Armband bekommen.

Wer ein Armband trägt, ist weiterhin verpflichtet, seinen 2G-Nachweis während des Einkaufens oder Essens mitzuführen. In dieser Angelegenheit wird das Ordnungsamt der Stadt Bad Lippspringe stichprobenartige Kontrollen durchführen – genauso wie die Ladeninhaber selbst. Für Fragen zu dem Projekt steht Irina Luft von der Wirtschaftsförderung telefonisch unter 05252/26124 und per E-Mail an irina.luft@bad-lippspringe.de zur Verfügung.