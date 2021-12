„Arme gehören zur Kirche“

Eine Geschenktasche für jeden, der an der Andacht im Dom teilgenommen hatte. Schwester Cäcilie verteilte im Paradiesportal die Stofftaschen mit praktischen Dingen, die man in der kalten Jahreszeit gut gebrauchen kann. Schwester Elrike las im Dom die Fürbitten der Teilnehmer vor.

Ins Leben gerufen wurden die Weihnachtsfeiern von den Ordensgemeinschaften in Paderborn. Doch die Zahl der Ordensmitglieder ist in den vergangenen Jahren merklich kleiner geworden ist. Auch wenn immer noch einige Ordensschwestern an dem Treffen mitgewirkt haben, lag die Organisation in diesem Jahr zum ersten Mal in den Händen des „Katholischen Vereins für soziale Dienste in Paderborn“ (SKM) und dem „Gasthaus“ in der Heiersstraße.

Dank kirchlicher Mittel war es möglich, jedem der 100 Teilnehmern im Paradiesportal eine Geschenktasche zu überreichen. Zum Inhalt gehören eine Thermoskanne, warme Socken, Tabak, Desinfektionsmittel, aber auch Mandarinen, Weihnachtsgebäck und Schokolade – praktische Dinge, die man in der kalten Jahreszeit gut gebrauchen kann.

Auf dem kleinen Domplatz wartete der Imbiss von „Witwe Bolte“. Dort konnten sich die Besucher halbe Hähnchen und Pommes abholen. Damit es nicht zu einem Gedränge vor dem Imbisswagen kam, unterhielten die Kontaktclowns von „¬nase¬.¬weise“ die Wartenden entlang eines roten Teppichs, den sie zuvor auf dem Pflaster ausgelegt hatten.

Die Andacht im Dom feierten Pater Bernd von den Salesianern und Diakon Dieter Wegener. „Wir helfen der Kirche, indem wir das Leben feiern“, sagte Wegener, „und wir tun das auf eine Art und Weise, wie es uns guttut.“ Spirituelle und emotional aufzutanken ist dringend notwendig geworden – am Ende eines schwierigen zweiten Corona-Jahres. Sich gemeinsam zu erinnern und zu feiern hilft gegen die Einsamkeit. Die Vincentinerin-Schwester Elrike las Fürbitten vor, die die Teilnehmer zuvor auf Zettel geschrieben hatten. Berührende Fürbitten waren dabei, wie die Totenklage für einen vor wenigen Tagen verstorbenen Freund. Überwiegend klang die Sorge über die aktuelle Lage an – aber auch die Hoffnung, dass die Situation wieder besser wird.

Dass hoffen auch die Fachleute. Die Spenden für das „Gasthaus“ und den SKM sind zurückgegangen, weil andere Krisen wie die Flutkatastrophe in den Fokus der Spender geraten sind. Ohne Spenden können jedoch im „Gasthaus“ nicht drei Mal in der Woche bis zu 120 „bedingungslose Essen“ ausgegeben werden. Beim SKM haben die Beratungszahlen schon 2020 um 16 Prozent zugenommen. Dieses Jahr werden es noch mehr Menschen sein, die Hilfe und Beratung suchen, schätzt Joachim Veenhof.

Veenhof muss sich zudem mit der neuen, schwierigen Klientel der „Systemsprenger“ auseinandersetzen, die durch ihr Verhalten jede Form der Zusammenarbeit erschweren. Vor allem sie werden in der Öffentlichkeit wahrgenommen – auf Kosten derjenigen, die sich an die Regeln halten. Auch deshalb findet es der SKM-Geschäftsführer richtig, dass die „Geschwister von der Straße“ öffentlich und zentral in der Bischofskirche feiern: „Die Armen und Schwachen gehören zur Kirche. Sie müssen in den Dom rein.“