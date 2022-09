Arme haben höheres Risiko, herzkrank zu werden

Gesundheitsatlas: Im Kreis Höxter ist die Quote derer, die in OWL herzkrank werden, am höchsten

Warum gerade im ländlichen Kreis Höxter die Quote derer, die herzkrank werden, am höchsten in Ostwestfalen-Lippe ist, erklären die Daten der AOK nicht.

Erstmals hat die AOK Nordwest jetzt die Betroffenenzahlen aus den Versichertendaten im Gebiet Westfalen-Lippe auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Im Jahr 2020 waren demnach 518.000 Menschen ab 30 Jahren an einer KHK erkrankt, bundesweit waren es 4,9 Millionen Betroffene.

Zwischen den 27 Kreisen und kreisfreien Städten in Westfalen-Lippe gibt es jedoch deutliche Unterschiede beim Anteil der KHK-Patienten an der Bevölkerung. Das geht aus dem neuen Gesundheitsatlas KHK des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor, den der Vorstandsvorsitzende der AOK Nordwest, Tom Ackermann, am Dienstag in Dortmund vorgestellt hat.

Für OWL lag im Kreis Höxter mit 9,72 Prozent der höchste Anteil der KHK-Patientinnen und -Patienten im Verhältnis zur dort lebenden Bevölkerung vor. Damit lag Höxter auch über dem Mittelwert im Versicherungsgebiet, der 9,1 Prozent betrug. Der Grund ist unklar. Im Kreis Paderborn lagen mit 8,29 Prozent die zweithäufigsten Erkrankungen vor, die wenigsten Erkrankten in OWL lebten im Kreis Gütersloh. Dort waren es 7,12 Prozent.

In Westfalen-Lippe war in Münster der Anteil der Erkrankten am niedrigsten. Sechs Prozent aller dort lebenden Menschen litt im Jahr 2020 an einer KHK. Das ist NRW-Bestwert. Der höchste Wert lag in Gelsenkirchen mit 12,7 Prozent vor.

Hauptursache für die Verengung der Herzkranzgefäße bei der KHK ist nach Angaben der AOK Nordwest die Atherosklerose. Dabei lagert sich in den Wänden mittelgroßer und großer Arterien fetthaltige Substanz ab, die den Blutfluss behindert und blockiert. Männer sind mit zunehmendem Alter ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Frauen.

Das Risiko einer Erkrankung steigt stark ab dem 55. Lebensjahr. Auch ein schwerer Verlauf einer Covid-19-Erkrankung sei doppelt so oft beobachtbar, wenn eine KHK-Vorerkrankung vorliege, sagte Tom Ackermann.

Auffällig ist, wie deutlich die soziale Lage als Risikofaktor mit darüber entscheidet, wie viele Fälle es in einer Region gibt. Die fünf ärmsten Kreise und Städte (Herne, Gelsenkirchen, Hamm, Recklinghausen und Hagen) hatten die meisten KHK-Erkrankten. Münster ist nach den vorliegenden Daten die Stadt mit den reichsten Menschen und den wenigsten Betroffenen.

Im Gesundheitsatlas wurden die Zusammenhänge der KHK mit weiteren Aspekten der Lebensführung skizziert. So wurden alle Kreise oder kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe nach der Häufigkeit verschiedener Merkmale in fünf gleich große Gruppen aufgeteilt und der KHK-Häufigkeit gegenübergestellt. Demnach leiden Menschen mit Bluthochdruck und Diabetes eher an KHK. Raucher sind ebenfalls häufig betroffen.

Versicherungschef Ackermann betonte: „Es ist eine Volkskrankheit.“ Sie wird allerdings erfolgreich bekämpft. So haben sich die durch die KHK bedingten Todesfälle in Nordrhein-Westfalen von 2004 bis 2020 von knapp 32.000 auf etwa 22.000 um 30 Prozent reduziert. Die Krankenhausbehandlungen gingen seit 2004 um knapp 32 Prozent zurück.