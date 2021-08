Arminen-Fans verzeihen einen lockeren Spruch

Auf Einladung des CDU-Stadtverbandes Vlotho hat Dr. Carsten Linnemann die politischen Ziele seiner partei für die Bundestagswahl vorgestellt. Sein Appell: Nun kommt es darauf an, nicht nur die Ziele der CDU zu vermitteln, sondern auch zu erklären, was die CDU besser als andere Parteien könne. „Dann werden wir die Herzen der Menschen erreichen.“

Dr. Carsten Linnemann ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Wirtschaft, Mittelstand und Tourismus außerdem Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, aber auch Vizepräsident des Zweitligisten SC Paderborn. „Ich mag Arminia Bielefeld überhaupt nicht. Es ist eine Feindschaft“, bekennt er zum Auftakt der Wahlkampf-Veranstaltung in Vlotho, zu der der CDU-Stadtverband am Donnerstagabend in die Räume der Firma Kordes auf den Buhn eingeladen hat.. Die zahlreichen Fans des Erstligisten unter den Zuhörer sind nicht nachtragend, sie verzeihen ihm den lockeren Spruch.