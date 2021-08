Arnd Drossel sammelt Klimaversprechen

Tags zuvor war Arnd Drossel in Paderborn in seine aus Edelstahlstäben geschweißte Kugel gestiegen. In etwa 60 Tagesetappen durch insgesamt sieben Länder wird Arnd Drossel abwechselnd mit seinen Mitstreitern, seinem Sohn Kalin Drossel und David Scholze, in der 150 Kilo schweren Stahlkugel 1500 Kilometer bis nach Glasgow zur COP26 Klimakonferenz laufen. Arnd Drossel ist in der Mission des Vereins „My Promise Mother Earth“ unterwegs und sammelt Versprechen für eine klimagerechte Zukunft. Versprechen wie Müll zu vermeiden oder mit dem Rad statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, sind dabei nur einige Beispiele. Alle individuellen Versprechen können auf der Internetseite https://mypromise.earth öffentlich formuliert werden. Viele kleine Schritte können in der Summe Großes bewirken, so die Idee. „Die Kugel symbolisiert ein Netzwerk, einen Schutzraum und Kraftort, in dem man aufgefangen wird, unsere Erde“, so Arnd Drossel. Die Versprechen sollen auf der UN-Klimakonferenz vorgelegt und die Bedeutsamkeit von Umwelt- und Klimaschutz untermauern.

Arnd Drossel engagiert sich mit seinen Kunstaktionen seit 2003 immer wieder für Umweltthemen und soziale Themen.

In Empfang genommen hatten den Künstler der stellvertretende Bürgermeister Norbert Menke, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung Martin Westermeier, der Geschäftsführer der Bürgerstiftung Bernhard Temborius, der Vorsitzende des Bauausschusses Hubertus Kaiser, weitere Ratsmitglieder sowie eine Vertretung der Kongregation der Franziskanerinnen Salzkotten vor dem Rathaus.