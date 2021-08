Aromatische Weine und zünftige Blasmusik

Schloß Holte-Stukenbrock

Ein genussvoller Sommerabend mit edlen Tropfen, kulinarischen Köstlichkeiten und stimmungsvoller musikalischer Unterhaltung: Das Städtische Blasorchester lädt in Zusammenarbeit mit der Liemker St. Michael-Schützenbruderschaft zu einem zünftigen Winzerfest ein. Sofern es zulässig ist, wird am Samstag, 11. September, ab 18 Uhr in der Liemker Schützenhalle in gemütlichem Ambiente gefeiert.

Von Uschi Mickley