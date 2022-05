Artega wechselt den Besitzer

Delbrück

Für den einst mit großen Ambitionen gestarteten Autobauer Artega ist die Zukunft in Delbrück abgefahren. Unternehmer Klaus Dieter Frers, zugleich Vorstandschef des Autozulieferers Paragon, hat das in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Unternehmen an einen Finanzinvestor verkauft. Dieser wiederum hat Artega an die in Itzehoe ansässige Electricbrands AG weiterveräußert. Sie will nun den seit Jahren geplanten Marktstart einer elektrifizierten Retro-Isetta realisieren.

Von Oliver Horst