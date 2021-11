Artur Domingues erhält Ehrennadel

Durch die ergreifende portugiesische Musik wird wohl jeder Fado-Abend auf seine Weise zu etwas Besonderem. Am Samstagabend sollte die Veranstaltung des Vereins „Os Lusitanos“ in der Kulturwerkstatt neben solch musikalisch magischen Momenten und einigen kulinarischen Köstlichkeiten noch ein weiteres Highlight mit sich bringen: Vereinsvorsitzender Artur Domingues erhielt die Ehrennadel der Portugiesischen Republik, eine hohe Auszeichnung, die für ihn selbst völlig unerwartet gewesen sei.

Großartige Musik und eine Überraschung beim Fado-Abend in der Kulturwerkstatt

Ivo Guedes (links) und João Luís begleiten in der Kulturwerkstatt die Sängerin Liliana Luz.

„Ich bin sprachlos. Das ist wirklich eine große Überraschung“, sagte Domingues. Für die Verleihung flog sogar die Staatssekretärin für Portugiesische Gemeinschaften, Berta Nunes, ein, die in Begleitung der Generalkonsulin von Portugal in Düsseldorf, Lidia Nabais. die Ehrennadel an Artur Domingues verlieh. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm gratulierte im Namen der Stadt Paderborn zu dieser Auszeichnung.