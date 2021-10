Arya Niktalab befreite Autofahrer nach Unfall

Der 68-Jährige aus Gütersloh war mit seinem Mercedes auf der Bahnhofstraße stadtauswärts in Richtung Frankfurter Weg unterwegs. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort geparkten Auto zusammen.

Der 25-jährige Arya Niktalab hörte den Knall des Zusammenstoßes, lief zur Unfallstelle und handelte vorbildlich. Aus einem Linienbus, der hinter dem Unfallwagen stoppte, holte er einen Notfallhammer, schlug damit eine Seitenscheibe ein, öffnete die verriegelten Türen des Mercedes und befreite den Fahrer. Im Anschluss leistete er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 68-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Es geht ihm nach seinem medizinischen Notfall laut Polizei inzwischen wieder gut.

„Sie können stolz auf sich sein“, lobte Behördenleiter Christoph Rüther Arya Niktalab. „Sie haben gehandelt und sich gekümmert, als viele andere Verkehrsteilnehmer auf der belebten Bahnhofstraße nichts unternommen haben. Ihnen es zu verdanken, dass der Verunglückte schnell betreut und erstversorgt wurde!“ Während einer kleinen Feierstunde erhielt Arya Niktalab eine Urkunde und eine persönlich gestaltete Lampe, auf der neben dem Namen auch das Datum der Hilfeleistung eingraviert ist.

Ehrungen

In regelmäßigen Abständen ehrt die Kreispolizeibehörde Paderborn couragiertes und vorbildliches Verhalten von Menschen, die sich im Kreis in einer Gefahrensituation oder bei einer Straftat in besonderer Weise für den Schutz des Lebens, der Gesundheit, des Eigentums oder den Erhalt der Rechtsordnung eingesetzt haben. Da ein solch couragiertes Verhalten heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, ehrt der Leiter der Kreispolizeibehörde Paderborn, Landrat Christoph Rüther, diese Menschen ab sofort im Rahmen von persönlichen Termine, um so seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.