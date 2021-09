Arzt soll zwölf Jahre in Haft, Anwältin fordert Freispruch

Zuvor hatte die Verteidigung noch versucht, die Aussagetüchtigkeit eines mutmaßlichen Opfers in Zweifel zu ziehen. Doch der vom Gericht beauftragte Psychologe und Psychiater Bernhard Bätz aus Hamm, der am Prozess teilgenommen hatte, sah die Fähigkeiten der Frau, sich an Dinge zu erinnern und sie in nachvollziehbarer Weise wiederzugeben, in keiner Weise eingeschränkt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar