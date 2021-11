Arztpraxen und zwei Impfstellen in Höxter in Warburg

Höxter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert ist am Freitag im Kreis Höxter von 161,0 auf 147,4 gesunken. Die Zahl laborbestätigten SARS-CoV-2-Fälle wird mit 410 (+17) angegeben. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt im Kreis (RKI-Zahlen) bei 6611 (+40). Als Genesene stehen 6045 Personen (+23) in der Kreisgrafik. Die Zahl in Folge von Covid-19 Verstorbenen im Kreis beträgt 156 Menschen.

Von Michael Robrecht