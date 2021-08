Asbestspuren hinterm Wandputz

Nach dem Asbestfund sind in einem Muster-Klassenraum gezielt Proben entnommen worden, informierte Baubeigeordneter Dr. Peter Böhm den Immobilienausschuss. Die Analyse legte nahe, dass auch in anderen Klassen und an weiteren Stellen mit diesem häufig in den sechziger und siebziger Jahren eingesetzten Baustoff zu rechnen ist. Asbest gilt als krebserregend.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar