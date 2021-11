Ashton legt noch drei Stämme drauf

Die Grünen schenken in Schloß Holte-Stukenbrock Bürgern 18 Apfelbäume

Pünktlich zur besten Herbst-Pflanzzeit für Obstbäume freuen sich am Samstag Holger Stritzke (Zweiter von links) und Hans-Josef Wulf (Dritter von links) über einen geschenkten Apfelbaum, den sie aus den Händen von Bernd Eickelmann (von links), Philipp Ashton und Jens Oppitz vom Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen entgegennehmen dürfen.

Erfreut zeigte sich Philipp Ashton, Vorsitzender des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen, am Samstagmorgen, während er zusammen mit Bernd Eickelmann und Jens Oppitz die Apfelbäume in Sende auf dem Parkplatz der Elbrachtschule überreichte. Zahlreiche Interessenten hatten sich im vergangene Jahr an der Gewinnaktion beteiligt. 18 von ihnen wurden nun benachrichtigt, dass sie einen Baum geschenkt bekommen.