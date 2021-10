Asphalt oder Sabalith für den Radweg?

Hiddenhausen

„Das sind nicht nachvollziehbare Gründe.“ So kommentieren die beiden CDU-Mitglieder des Gemeindeentwicklungsausschusses Axel Meyse (Vorsitzender) und Noel Schuppenat den Einwand der Grünen, man möge die Sanierung des Rad- und Wirtschaftsweges In der Feldmark/Kaiserweg zurück in die Fraktionen geben.

Von Karin Koteras-Pietsch