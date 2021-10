Asphalt statt Pflaster: Baustelle verschwindet

Werther

Da dürfte mancher aufatmen: Die Arbeiten zum Ausbau der Wertheraner Gartenstraße werden am Mittwoch, 20. Oktober, abgeschlossen. Spätestens am Donnerstag, 21. Oktober, soll die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Das teilt Sarah Huxohl vom Bauamt mit. „Außerdem werden die Arbeiten im Kreuzungsbereich Ravensberger Straße/Gartenstraße abgeschlossen, so dass diese Sperrung ebenfalls spätestens am Donnerstag, 21. Oktober, aufgehoben wird.“