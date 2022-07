Atomarer Fallout als Musical

Mittwochskino in Schloß Holte-Stukenbrock in Aula der Gesamtschule am Standort Hallenbad präsentiert das Blackstage Theater aus Gelsenkirchen

Am Mittwoch, 20. Juli, wird es ab 19.50 Uhr im Mittwochskino gezeigt, der monatlichen Sondervorstellung des Rhythmus Filmtheaters. Mitglieder des Blackstage-Ensembles reisen aus Gelsenkirchen an und stehen den Zuschauern vor und nach dem Film zum Gespräch zur Verfügung.

Zum Inhalt des Musicals: Wie verändert sich eine Gesellschaft, die für Jahrhunderte auf engem Raum eingesperrt und von der Außenwelt abgeschnitten ist? Was früher undenkbar klang, ist durch die Corona-Pandemie ein Stück weit realer geworden und wird durch das Stück „200 Jahre atomarer Fallout – das Musical…?!“ auf die Spitze getrieben. Was zunächst ein Gedankenexperiment einer elitären Gruppe aus Militärs, Politikern und Wissenschaftlern war, wird zur bitteren Realität für 20.000 ausgewählte Personen – das Leben in einem Bunker. Wenig Platz, kein Tageslicht und immer das gleiche Kreuzworträtsel sind nur einige der Unannehmlichkeiten, mit denen sich die Bewohner herumschlagen müssen. Doch im Vergleich zum fast sicheren Tod an der Erdoberfläche erscheint dies ein geringer Preis.

Während der Jahrzehnte passt sich die Gesellschaft an die veränderten Bedingungen an, wird zwangsläufig kreativ, wenn es um Essensbeschaffung und Fortpflanzung geht und erschafft neue Religionen.

Das Blackstage Theater geht mit diesem die Genregrenzen sprengenden Projekt neue Wege und vereint Schauspiel, Puppentheater und Gesang zu einem fulminanten Musicalfilm, der trotz der düsteren Rahmenbedingungen oft zum Lachen anregt.

Altersempfehlung: ab 12 Jahren. Eintritt 5 Euro, eine Spende für das Blackstage Theater ist gern gesehen.