Atomkraft: Der Wind dreht sich

Auch die Parteispitze der Grünen in NRW schließt einen „Streckbetrieb“ nicht mehr aus – Debatte um Grohnde

Bielefeld/Berlin

In der Debatte um einen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken (AKW) in Deutschland über den zum Jahresende gesetzlich vorgesehenen Ausstieg hinaus dreht sich der Wind. Nach Bayern schließt dies jetzt auch die Parteispitze der Grünen in NRW nicht mehr aus.

Von Oliver Horst und Andreas Schnadwinkel