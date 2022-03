„Auch ältere Bürger in Bielefeld einbeziehen“

Diese Versammlung setzen CDU, SPD, FDP und AfD in der Bezirksvertretung Mitte gegen die Stimmen von Linken und Grünen durch. Die SPD hatte den Antrag gestellt - Fraktionschef Frederik Suchla lobt die bisherigen Informationsveranstaltungen, vermisst aber nach wie vor eine schon im Februar geforderte Versammlung, in der die Anwohner hören, was tatsächlich auf sie zukommt. Jan-Helge Henningsen (CDU) schließt mit deutlicheren Worten an: „Ein Online-Planungsworkshop auf Zoom - welcher ältere Anwohner soll damit etwas anfangen können? Und ein Tags darauf angebotener Spaziergang entlang der gesamten Strecke kommt für ältere Menschen auch nicht mehr in Frage.“

