Auch außerhalb des Wassers immer sportlich

Jetzt wurde das Ergebnis bekannt gegeben: Insgesamt wurden 88 Sportabzeichen erreicht. Sportzeichen-Obmann Werner Wolf kam am Montag ins Garten-Hallenbad, um die Abzeichen zu verleihen. Im Gepäck hatte er 34 Abzeichen in Gold, 50 Abzeichen in Silber und 17 in Bronze.

52 Teilnehmer und damit mehr als die Hälfte aller Sportler, erwarben beim Sportabzeichentag ihr allererstes Sportabzeichen. Herauszuheben ist Ulrike Blomberg Pähler, die ihr 20. Sportabzeichen in Gold errang und Julian Kipp, der das Mini-Sportabzeichen erwarb. Die hohe Anzahl zeigt, dass mit den Schwimmern des SSC’90 auch außerhalb des Wassers zu rechnen ist.