Auch Büren ist ein Meilenstein

Geplant war es schon länger, doch die Pandemie und die Verknappung von Papier haben im vergangenen Jahr immer wieder für einen Aufschub der Veröffentlichung gesorgt. Doch jetzt ist das neue Buch von Matthias Rickling im Sutton-Verlag erschienen. „Ostwestfalen – 55 Meilensteine der Geschichte“ heißt der Band, in dem der Autor außergewöhnliche Menschen, Orte und Begebenheiten der Region versammelt hat. Und mit der Wewelsburg, der Jesuitenkirche und dem Edelherrn Moritz von Büren ist die Stadt sogar mehrfach vertreten.

Buch über sehenswerte Orte in Ostwestfalen ist jetzt erschienen

Um sich mit einem Belegexemplar für die Unterstützung zu bedanken, kam der Autor jetzt auf eine Stippvisite ins Bürener Stadtmarketing. Stellvertretend nahm Anke Hammerström das reich bebilderte Buch in Empfang, in dem die ostwestfälischen Meilensteine aus der Geschichte unterhaltsam, spannend und informativ beschrieben werden. „Es macht schon ein wenig stolz, bei solch einer Arbeit mitgeholfen zu haben. Und auch, dass die eigene Heimat so attraktiv, interessant und immer wieder staunenswert ist“, freut sich die stellvertretende Leiterin des Stadtmarketings.

Kapitelüberschriften wie „Das Fromme Dutzend“, „Architektur-Punk“ oder „Der Edle und die schlauen Jungs“ lassen eine kurzweilige Lektüre erwarten. „Ich weiß, wie schwer sich viele mit dem Thema Geschichte tun. Daher versuche ich, die Dinge eher locker anzugehen. Weniger Zahlen, dafür mehr Geschichten“, sagt der Autor. Dass er das gut kann, hat Matthias Rickling, der sich seit dem Studium der Geschichtswissenschaften im Schatten des Bielefelder Leinewebers als Fan von Ostwestfalen bezeichnet, bereits in zahlreichen Veröffentlichungen bewiesen. Seit zwei Jahren wohnt der Historiker nun mit Frau und Hund in Büren und war bereits an der erfolgreichen Jubiläums-Broschüre „Zeit- Sprünge. 825 Jahre Büren“ beteiligt.

Beim gemeinsamen Durchblättern der „Meilensteine“ unterstrich Rickling erneut die Besonderheiten und die Einzigartigkeit Ostwestfalens. Andererseits zeigte er sich verwundert darüber, dass das Deckengemälde „Himmelfahrt der Maria“ in der Laterne der Jesuitenkirche, das eines der schönsten und eindrucksvollsten Kunstwerke in Stadt und Region sei, der Hingucker schlechthin, seit Jahren von einer unansehnlichen Folie verhängt ist.

Das Buch über „Menschen, Orte und Ereignisse, die unsere Region bis heute prägen“ ist im Verlag Sutton erschienen und für 19,99 Euro überall dort erhältlich, wo es Bücher gibt.