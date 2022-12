Auch Combi will Energie sparen

Ein Combi-Markt in Bielefeld. Einige Filialen der Bünting-Gruppe verkürzen in der Energiekrise die Öffnungszeiten.

Von den rund 55 Combi-Supermärkten in OWL seien aktuell keine betroffen, heißt es aus der Firmenzentrale im ostfriesischen Leer. Zuvor hatten schon der Discounter Aldi Nord für all seine Märkte in Deutschland ab November oder andere Handelsketten wie Edeka (Marktkauf) für einzelne Filialen den Ladenschluss vorgezogen.