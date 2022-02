Auch ein Dackel in Reelsen vergiftet

„Wir haben mittlerweile zwei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aus Reelsen vorliegen – eine davon bezieht sich direkt auf die Berichterstattung des WESTFALEN-BLATTES“, erklärte Polizeisprecher Jörg Niggemann auf Anfrage am Mittwoch. Angezeigt worden sei der Fall eines Dackels, der ebenfalls Vergiftungssymptome hatte. „Der Hund war nach Angaben seines Besitzers eine Woche in Behandlung eines Arztes. In diesem Fall gibt es ebenfalls eindeutige Anzeichen einer Vergiftung.“ Die mögliche Vergiftung datiere bereits von Mitte Januar, wurde jedoch erst jetzt angesichts der Berichterstattung über das Schicksal der kleinen Missy der Polizei gemeldet. „Die Ermittlungen wegen Straftaten gegen das Tierschutzgesetz in Reelsen laufen jetzt an. Wir sind dankbar für jegliche Hinweise oder Beobachtungen, die gemeldet werden. Außerdem sollten uns – sofern es sie gibt – weitere Betroffene kontaktieren“, so Niggemann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen