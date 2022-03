Auch fragwürdige Attests sind dabei

Wer in der Branche ungeimpft ist, dem droht ein Beschäftigungsverbot – was die dünne Personaldecke weiter strapazieren würde. Der Kreis hatte am 10. März 950 Einrichtungen (Krankenhäuser, Pflegedienste und -heime, Behinderteneinrichtungen, Arztpraxen, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Rettungsdienste) angeschrieben und um Auskunft bezüglich des Impfstatus‘ der Belegschaft (Stichtag 16. März) gebeten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen