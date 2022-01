Auch Friseurumhänge folgen Trends

In Deutschland setzen Friseure seit Generationen auf zwei Klammern, die niederländischen Kollegen schwören auf Druckknöpfe. Bei der Befestigung von Friseurumhängen fangen die Besonderheiten an und hören beim Design längst nicht auf.

Einer der europaweiten Marktführer für dieses Nischenprodukt ist in Herford ansässig. In einem unscheinbaren Gebäude an der Goebenstraße 66 gestalten und verkaufen Florian Ramspoth und sein zwölfköpfiges Team der Firma Trend Design jährlich Umhänge „in einer hohen sechsstelligen Zahl“, wie der 39 Jahre alte Geschäftsführer erklärt. Die Kunden – Großhändler, Lieferanten, für den Vertrieb sind aber auch Handelsvertreter im Einsatz – können unter 200 verschiedenen Modellen auswählen.