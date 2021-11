Auch Halle und Werther sagen ab

Die Adventszeit im Altkreis Halle wird im zweiten Corona-Winter ohne einige der beliebten Weihnachtsmärkte auskommen müssen. Nach der Absage von Borgholzhausen vergangene Woche ist am Mittwoch auch das Aus für den Nikolausmarkt in Halle (1. Advent) sowie den Christkindlmarkt in Werther (3. Advent) verkündet worden. Die Weihnachtsmärkte in Steinhagen (1. Advent), Versmold (3. Advent), aber auch im nahen Melle (26. November bis 12. Dezember) sollen hingegen weiter stattfinden.

