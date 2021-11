Auch intern gibt es Ärger um Gästehäuser am Bilster Berg

20 Gesellschafter kritisieren Pläne und wollen zur Not dagegen juristisch vorgehen

Bad Driburg

Innerhalb der Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG rumort es: Nach Angaben von Rechtsanwalt Hasso Werk haben sich rund 20 Gesellschafter zusammengeschlossen, die den Kurs der GmbH so nicht mehr mittragen wollen und gegebenenfalls gegen die Pläne, am Bilster Berg Gästehäuser zu errichten, klagen wollen.

Von Meike Oblau