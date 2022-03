Auch Mittellose haben einen Namen

Die steinerne Stele, die auf ein kleines Rasenstück auf dem Haller Friedhof an der Bielefelder Straße gesetzt worden ist, ist nicht nur ein Ort der Erinnerung. Sie ist zugleich ein Statement für Menschlichkeit und Menschenwürde auch im Tode. Denn die derzeit acht gravierten Namens-Plaketten auf dem Stein erinnern an mittellose Haller, die zunächst anonym von der Stadt Halle auf einem privaten Friedhof in Versmold-Hesselteich beigesetzt worden waren.

