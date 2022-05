Zwei harte, komplizierte Corona-Jahre liegen hinter Schülern und Lehrern der Lübbecker Stadtschule. Wie schön, dass es da gerade in diesem Frühjahr einen besonderen Anlass zum Feiern gibt: zehn Jahre Stadtschule.

Stadtschule Lübbecke feiert am 25. Mai ihr zehnjähriges Bestehen – Erinnerung an die Gründungsjahre

Entlassfeier 2018: Der erste Jahrgang der Stadtschule hat die zehnte Klasse erfolgreich abgeschlossen und verabschiedet sich mit bunten Luftballons. Am 25. Mai feiert die integrierte Schule der Stadt Lübbecke nun ihren zehnten Geburtstag.

Unter dem Motto „Bunt wie wir“ wird am 25. Mai mit einem vielfältigen Programm von 13 bis 17 Uhr an den Start der neuen Schule am 23. August 2012 erinnert.