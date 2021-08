Auch ohne Heidefest werden Fahnen gehisst

Neugestaltung des Dorfplatzes in Sende: Heimatverein blickt gespannt der Ausschusssitzung am 6. September entgegen

Vor Einlass in den Versammlungsraum wurde jede Person nach den derzeitigen Corona-Bestimmungen (Genesen, Geimpft, Getestet) überprüft. Alle Erschienenen konnten einen Impfnachweis vorlegen. Mit Maskenschutz wurden dann die Sitzplätze im Saal eingenommen und erst dort abgelegt.

Der 1. Vorsitzende Klaus Aistermann begrüßte das amtierende Königspaar Hans-Josef und Paula Dresselhaus sowie die Ehrenvorsitzenden Rolf Klostermeier und Eckhard Jungeilges und dankte den zahlreich anwesenden Vereinsmitglieder für ihr Erscheinen. In einer anschließenden Gedenkminute wurde dem verstorbenen Vereinsmitglied Friedhelm Ruhlkötter gedacht.

Der aktuelle Mitgliederbestand zum 20. August beträgt 169 Personen. Der Vorstand hat beschlossen, dass Vereinsmitglieder ab dem 70. Lebensjahr alle fünf Jahre von einer Abordnung des Festausschusses mit einem Blumenpräsent zum Geburtstag aufgesucht werden. Auf Wunsch der Vereinsmitglieder erfolgen diese Besuche auch zu Anlässen wie Hochzeiten (Grün, Silber, Gold), wenn die Daten dem Verein rechtzeitig bekanntgegeben werden. Für diese Anlässe wurden eigens für den Verein gestaltete Glückwunschkarten angefertigt.

Die anwesenden Mitglieder, die für 25- oder 20-jährige Mitgliedschaft im Heimatverein geehrt wurden. Foto: WB

Ludger Ostermann machte Angaben zum Stand der Baumaßnahmen im zukünftigen Dorfbüro/Dorfgemeinschaftshaus/Begegnungsstätte (Alte Elbrachtschule). Der Einbau einer Toilettenanlage ist vollendet, Elektroanschlüsse müssen noch verlegt, Malerarbeiten noch abgeschlossen werden. Der Einbau einer Küchenzeile (gegebenenfalls als Spende) ist noch nicht abschließend geklärt. Die sonstige Möblierung soll auf Vereinskosten angeschafft werden. Wegen der Corona-Pandemie macht alles nur sehr langsam Fortschritte. Die Neugestaltung des Dorfplatzes in Sende wird in einer öffentlichen Ausschusssitzung der Stadt am 6. September um 18 Uhr beraten. Die Aussichten scheinen gut, dass die Pläne von den Ausschussmitgliedern genehmigt und die entsprechenden Fördermittel bewilligt werden. Dann könnte frühestens im Frühjahr 2022 mit den Baumaßnahmen begonnen werden.

Wegen des schleppenden Starts der Proben für den Kinderchor verwies die 2. Vorsitzende, Susanne Mewes, auch auf die Corona-Pandemie. Zu allem Übel musste der vorgesehene Chor-Probebeginn am 18. August wegen Erkrankung des Chorleiters erneut um eine Woche auf jetzt Mittwoch, 25. August, verlegt werden.

Ehrungen Foto: 25-jährige Vereinsmitgliedschaft: Ludger Ostermann, Anne Ostermann, Werner Voßhans, Monika Voßhans, Wigbert Pollmeier, Josef Pollmeier, Maik Cord-Brüning, Mecht Meyer, Brigitte Watzlawek.,20-jährige Vereinsmitgliedschaft: Michael Hoffmann, Petra Hoffmann, Karl-Heinz Füchtenschnieder, Angelika Uhlig, Frank Friebe, Werner Diekmannshemke, Lothar Köhler, Heinz Korte, Elisabeth Sandbote. ...

Susanne Mewes appellierte noch einmal eindringlich an die Mitglieder, ihre Kinder und Enkel im Alter zwischen 8 und 15 Jahren zu ermuntern, dass diese an den zukünftigen Chorproben teilnehmen. Die Kinder werden mit Sicherheit große Freude an den Proben haben, denn das Repertoire wird keine Kirchenlieder beinhalten, sondern bewegt sich im Bereich von fetzigem Rock und Pop. Zur Erheiterung der anwesenden Mitglieder summte Susanne Mewes das Hermann-Löns-Lied, nachdem man sie darauf hinwies, dass lautes Singen in Versammlungsräumen nicht gestattet sei.

Malkurse unter Federführung des Heidevereins sollen ebenfalls bald wieder organisiert werden. Dazu wird Susanne Mewes Kontakt mit der Kunst- und Musikschule Gütersloh aufnehmen, um geeignete Kursleiter/innen zu rekrutieren. Gewünscht von den Mitgliedern werden Kurse in abstrakter und moderner Malerei.

Der 1. Vorsitzende und Versammlungsleiter Klaus Aistermann möchte trotz des coronabedingten Ausfalls des Heidefestes 2021 an der „Fahnen-Hissen-Tradition“ (Donnerstags vor dem eigentlich stattfindenden Heidefest) festhalten. Vereinsmitglieder, die im Besitz einer Heidefahne sind, sollen von Donnerstag, 16. September, bis Montag, 20. September, ihre Heidefahne hissen. Die Vereinsmitglieder versammeln sich dann am 16. September um 18 Uhr auf dem Festplatz in Sende.

Ute Wojtowicz erklärte, dass der Stadt die Anschaffung von 50 Ruhebänken bewilligt wurde. Sie bemängelte, dass im Ortsteil Sende bisher lediglich zwei Bänke aufgestellt worden sind. Ihrer Meinung nach schneidet der Ortsteil Sende immer schlecht bei der Verteilung von Neuanschaffungen der Stadt ab. Nach einem gerechten Verteilerschlüssel, basierend auf dem Bevölkerungsanteil der Stadtteile, müssten in Sende mindestens sieben Bänke aufgestellt werden.

Ute Wojtowicz hat wegen der Problematik bereits mit Herrn Bohnensteffen von der Stadtverwaltung gesprochen. Susanne Mewes will sich der Sache noch einmal annehmen. Am Ende der Veranstaltung gab Klaus Aistermann bekannt, dass der Heideverein Sende 500 Euro für die Flutopfer gespendet hat.